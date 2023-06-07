Джерело: прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у Twitter.

“Міністерство оборони надасть Україні необхідне обладнання для ліквідації наслідків цієї катастрофи. В Україну надішлемо, зокрема – цистерни для роздачі питної води, рятувальні круги, дренажні насоси та рятувальні жилети”, – повідомив очільник уряду Чехії.

Крім того, Чехія виділить 10 мільйонів крон (423,2 тисячі євро) на допомогу Україні в подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС.

Вчора, 6 червня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

“Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими кварталами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Цю жорстокість буде засуджено і покарано!” – написав очільник МЗС Чехії у Twitter.

Додамо, що низка інших країн також заявили про надання допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

Відтак, уряд Литви оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.

“Литва направить гуманітарну допомогу Україні у відповідь на руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні”, – сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Зокрема, Литва планує передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.

Також у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.