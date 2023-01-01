31 грудня Чехія розірвала співпрацю з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Країна офіційно ухвалила рішення через широкомасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомило Czech Radio.

Ще у квітні 2022 року було запущено процес відмови від співпраці з росіянами. У середині літа відповідний документ підписав президент Чехії Мілош Земан.

“Збереження членства могло бути витлумачено Росією як продовження наукового співробітництва в стратегічній галузі та побічно як ігнорування того факту, що РФ вчиняє безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку і прав людини”, — зазначено в рішенні.

Крім того, Міносвіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації. Відомство вважає, що припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.

Водночас Міносвіти визнало, що від співпраці користь останніми роками була незаперечною.