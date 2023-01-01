Про це повідомило Czech Radio.
Ще у квітні 2022 року було запущено процес відмови від співпраці з росіянами. У середині літа відповідний документ підписав президент Чехії Мілош Земан.
“Збереження членства могло бути витлумачено Росією як продовження наукового співробітництва в стратегічній галузі та побічно як ігнорування того факту, що РФ вчиняє безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку і прав людини”, — зазначено в рішенні.
Крім того, Міносвіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації. Відомство вважає, що припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.
Водночас Міносвіти визнало, що від співпраці користь останніми роками була незаперечною.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про виділення допомоги Києву на 8,5 млн євро для проходження зимового періоду.
- У Чехії ухвалили можливість продовження віз тимчасового захисту для українців. Переселенцям збільшили терміни до кінця березня 2024 року.