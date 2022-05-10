Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй зібралася 10 травня, щоб обрати Чехію замість РФ у Раді з прав людини. За це проголосували 157 країн і 23 утрималися.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Термін повноважень Чеської Республіки починається 10 травня і закінчується 31 грудня 2023 року. Це був єдиний кандидат, оголошений на заміну РФ.

7 квітня ГА ООН проголосувала за відсторонення РФ від Ради з прав людини 93 голосами “за”, 24 “проти” та 58 “утрималися”.

У проєкті резолюції від 7 квітня ГА ООН заявила, що Генеральна Асамблея “зупинить права члена Ради з прав людини на членство в Раді, який здійснює грубі та систематичні порушення прав людини”.