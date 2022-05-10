Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Термін повноважень Чеської Республіки починається 10 травня і закінчується 31 грудня 2023 року. Це був єдиний кандидат, оголошений на заміну РФ.
7 квітня ГА ООН проголосувала за відсторонення РФ від Ради з прав людини 93 голосами “за”, 24 “проти” та 58 “утрималися”.
У проєкті резолюції від 7 квітня ГА ООН заявила, що Генеральна Асамблея “зупинить права члена Ради з прав людини на членство в Раді, який здійснює грубі та систематичні порушення прав людини”.
- Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН 7 квітня відсторонила РФ від Ради ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення та зловживання щодо прав людини в Україні. Своєю чергою, Москва оголосила про свій “добровільний” вихід з органу.
- Також за даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення Росії з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про “наслідки” цього голосування.
- 9 травня Рада ООН оголосила про проведення спеціальної сесії задля розгляду питання щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні через повномасштабну агресію РФ. Водночас РФ не братиме участі у заході.
- Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру extraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.