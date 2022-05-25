Чехія вже передала Україні ударні гелікоптери Мі-24, а разом зі Словаччиною дозволила українським військовим відправити через кордони десятки бронетехніки для ремонту.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Ці кроки свідчать про збільшення підтримки Заходом України у війні з РФ. Бойові гвинтокрили Мі-24 радянського виробництва було відправлено в Україну нещодавно в межах ширших зусиль, щоб допомогти країні повернути контроль над повітряним простором. Міністр оборони США Ллойд Остін подякував чехам за їхню пожертву.

Чеські офіційні особи заявили, що можуть надати Україні більше ударних гелікоптерів, якщо інші союзники, такі як США, погодяться допомогти їм іх замінити.

Чехія у квітні стала першою країною НАТО, яка повідомила про надання Україні танків, першою також надала Україні ударні гелікоптери. Країна передала більшість із 17 000 одиниць протитанкової зброї, які союзники по НАТО надали Україні протягом перших двох тижнів вторгнення РФ в Україну.

Словаччина переважно ремонтує українські БРДМ-2, натомість Чехія відремонтувала більшу кількість і ширший асортимент транспортних засобів. Країна відновлює українську техніку, яка ще не брала участь у боях, але занедбала за роки недогляду. Чехія також ремонтує й ту техніку, яку було пошкоджено в боях.

У виданні зауважили, що така допомога втягує двох членів НАТО глибше в конфлікт України з РФ. Росія ракетними ударами, крім іншого, знищує об’єкти для ремонту і переобладнання військової техніки в Україні.

“Це ризик. Водночас я завжди порівнюю це з ризиком, під яким живуть українці”, – резюмував заступник міністра оборони Томаш Копечний.

Довідка. Мі-24 (в народі — “Крокодил”) — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів війни в Афганістані.