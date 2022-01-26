Новий чеський уряд готовий спорядити до України військову допомогу на тлі можливої ескалації з боку Російської Федерації. Зокрема, йдеться про боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії, котрі є одними з найдефіцитніших у Збройних силах України.

Про це міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова заявила в інтерв’ю чеській газеті Denik N.

На запитання журналіста, як вона особисто ставиться до ситуації в Україні, Чорнохова зауважила, що Чехія та Україна є добрими партнерами.

“Україна є нашим партнером – партнером НАТО і партнером Чехії. У нас з ними спільна історія. Ми вважаємо, що українці заслуговують вирішувати власну долю”, – зазначила міністерка.

Вона також зауважила, що на державному рівні обґрунтувала спорядження до України 152-міліметрових артилерійських боєприпасів і наголосила, що допомогу надішлють вже найближчим часом.

За словами міністерки оборони, вантаж має прийняти уряд України, з яким ще доведеться домовитися, чи влаштує надана військова допомога і чи захоче Україна її прийняти.

Яна Чорнохова також пояснила власне розуміння ситуації навколо України.

“Росія має давню тенденцію нав’язувати свою політику Україні. Таку ж політику, з інструментарію гібридних загроз Кремль нав’язує в Грузії, у Білорусі за згодою Лукашенка та Казахстані”, – заявила міністерка.

Водночас вона погодилася, що Чехія має віддавати пріоритет дипломатії, проте визнає, що РФ не зробила нічого для деескалації ситуації.

“Росія взагалі не зробила жодних кроків, щоб змінити ситуацію”, – зазначила Чорнохова.

Раніше Яна Чорнохова акцентувала, що у разі потреби Чехія може надіслати до України військових для допомоги в боротьбі з російською агресією.

Довідка. 152-міліметрові артилерійські боєприпаси призначені для великих гармат та гаубиць, котрі все ще є основною частиною вогневої сили. Призначені для знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки супротивника на марші, в місцях зосередження та в опорних пунктах. Боєприпаси цього калібру є одними з найдефіцитніших в українському війську.