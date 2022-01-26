Про це міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова заявила в інтерв’ю чеській газеті Denik N.
На запитання журналіста, як вона особисто ставиться до ситуації в Україні, Чорнохова зауважила, що Чехія та Україна є добрими партнерами.
“Україна є нашим партнером – партнером НАТО і партнером Чехії. У нас з ними спільна історія. Ми вважаємо, що українці заслуговують вирішувати власну долю”, – зазначила міністерка.
Вона також зауважила, що на державному рівні обґрунтувала спорядження до України 152-міліметрових артилерійських боєприпасів і наголосила, що допомогу надішлють вже найближчим часом.
За словами міністерки оборони, вантаж має прийняти уряд України, з яким ще доведеться домовитися, чи влаштує надана військова допомога і чи захоче Україна її прийняти.
Яна Чорнохова також пояснила власне розуміння ситуації навколо України.
“Росія має давню тенденцію нав’язувати свою політику Україні. Таку ж політику, з інструментарію гібридних загроз Кремль нав’язує в Грузії, у Білорусі за згодою Лукашенка та Казахстані”, – заявила міністерка.
Водночас вона погодилася, що Чехія має віддавати пріоритет дипломатії, проте визнає, що РФ не зробила нічого для деескалації ситуації.
“Росія взагалі не зробила жодних кроків, щоб змінити ситуацію”, – зазначила Чорнохова.
Раніше Яна Чорнохова акцентувала, що у разі потреби Чехія може надіслати до України військових для допомоги в боротьбі з російською агресією.
Довідка. 152-міліметрові артилерійські боєприпаси призначені для великих гармат та гаубиць, котрі все ще є основною частиною вогневої сили. Призначені для знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки супротивника на марші, в місцях зосередження та в опорних пунктах. Боєприпаси цього калібру є одними з найдефіцитніших в українському війську.
- Нагадаємо, що міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси.
- Раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- 25 січня до України прибула третя партія військової допомоги, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року.
- Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Окрім цього, у США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- Відомо, що Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.