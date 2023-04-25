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Чехія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році

Речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.

Вівторок, 25 квітня 2023, 21:29
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Про це йдеться в матеріалі Ceske Noviny.

Пекарова-Адамова відзначила, що вважає “посильними та реалістичними плани” України розпочати переговори про можливість членства держави в Європейському Союзі цього року. Також вона додала, що Чехія “повністю підтримує” це бажання України.

“Звісно, ми підтримуємо цю ідею. Це також відповідає нашим інтересам”, – підкреслила вона.

Водночас очільник чеського сенату Мілош Вистрчіл зауважив, що російське повномасштабне вторгнення в Україну може збільшити шанси інших країн на вступ до Євросоюзу та пришвидшити цей процес.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.

“Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні”, – наголосив Петр Павел.

Зауважимо, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму у майже 33 млн доларів. Її можуть надати не коштами, а військовими матеріалами.

За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, допомога може бути у вигляді майна з армійських складів. Відповідний перелік вона надала президенту Чехії Петру Павлу. Також вона вручила йому список допомоги, який Прага надіслала Україні раніше.

“Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, і ми справді можемо їх відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності”, – йдеться у заяві.

Теги: війна, вступ в ЄС, ЄС, інтеграція, Маркета Пекарова-Адамова, підтримка України, російсько-українська війна, Чехія

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