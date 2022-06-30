Чехія обмежує можливість навчання росіян в університетах на технічних спеціальностях. Проте ті студенти, які "дистанціюються" від повномасштабної війни Росії проти України, зможуть продовжити навчання.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Згідно з рішенням міністерства освіти Чехії, кілька сотень російських та білоруських студентів, які навчаються за технічними спеціальностями у місцевих університетах, будуть змушені припинити навчання або змінити спеціальність. Це рішення ґрунтується на санкціях Європейського Союзу внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

“Ці санкції ґрунтуються на постановах Ради ЄС, які забороняють надання технічної допомоги фізичним та юридичним особам й організаціям із перелічених країн. На думку комісії, надання вищої освіти та підтримка прикладних досліджень, серед іншого, можуть вважатися технічною допомогою”, – заявила заступниця міністра освіти Чехії Радка Вільдова.

Водночас університети у Чехії мають академічну автономію. Саме тому міністерство може лише рекомендувати, з яких курсів слід відрахувати російських студентів.

Наприклад, Чеський технічний університет у Празі, де навчаються майже 800 студентів з Росії, запропонував російським студентам написати заяву в ректорат, у якій вони “дистанціюються” від повномасштабної війни Росії в Україні. З цими листами вони можуть звернутися до фінансово-аналітичного управління при Мінфіні Чехії за дозволом на продовження навчання. Деякі студенти з РФ готові скористатися такою можливістю для продовження навчання у Чехії.

Натомість багато студентів не згодні з рішенням влади Чехії та ректорів університетів. Також вони побоюються, що подібні листи можуть опублікувати й тоді російський уряд буде переслідувати не лише їх, а й членів їхніх сімей, які живуть у РФ.