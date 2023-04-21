У першому кварталі 2023 року Чехія повністю відмовилася від імпорту російського газу. Відтак 100% із загального обсягу в 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу пройшло через Німеччину.

Про це повідомили міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела у Twitter, а також пресслужба міністерства промисловості та торгівлі Чехії.

Юзеф Сікела зазначив, що вперше в сучасній історії Чеської Республіки країна повністю обійшлася без постачань газу з Росії протягом першого кварталу цього року.

“Це велике досягнення. Я не знаю іншої країни, яка рік за роком позбавлялася б майже 100% залежності від імпорту газу з Росії. Скорочення споживання відіграло вирішальну роль”, – сказав міністр торгівлі.

За його словами, за попередніми розрахунками, споживання газу цього року в період з 1 січня по 16 квітня досягло 2,895 млрд кубометрів. Таким чином, за цей період споживання газу зменшилося на 13,6% порівняно з минулим роком і на 19,7% – порівняно із середнім споживанням за останні три роки.

Окрім скорочення споживання, значну роль у поточній ситуації відіграли також альтернативні постачання газу. Чехія через Німеччину імпортує скраплений газ із Бельгії та Нідерландів. Також країна закуповує газ у Норвегії.

За даними міністерства промисловості та торгівлі, запаси газу станом на 20 квітня становлять 1,668 млн кубометрів, і, за наявними даними, це найвищий показник принаймні з 2015 року.

Зазначимо, що з початку 2023 року у Нідерландах припинили підписувати нові контракти на імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) газу з Росії. У країні працюють над розірванням чинних угод.

За словами очільника енергетичного міністерства Роба Єттена, уряд має зробити все, аби в їхній системі не залишилось російських викопних енергоресурсів. Він зазначив, що країна вже зробила це з вугіллям, трубопровідним газом та нафтою.

Нідерланди є транзитною країною для постачання газу. Тому рішення про відмову від російського ЗПГ матиме вплив не тільки на неї, але й на інші країни.

На території країни розташовано два термінали для зрідженого газу загальною потужністю 24 млрд куб. м. У 2022 році було відкрито термінал Емсхавен. З моменту запуску він не прийняв ще жодного судна з Росії, інший термінал, Гейт приймає одне судно на місяць.

Країна імпортує російський ЗПГ за старими угодами, які чинні до 2023 року. На постачання з РФ припадає близько 15% від загального імпорту.

За оцінками Bloomberg, цього року Нідерланди є четвертим за величиною покупцем російського зрідженого газу в Європі після Іспанії, Бельгії та Франції.