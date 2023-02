Про це глава відомства зауважив у Twitter.

Минулого року чеська опозиція погрожувала, що без російського газу країна не переживе зими.

За словами міністра, уряд обіцяв протилежне і зробив для цього все можливе.

Російський газ, що раніше забезпечував близько 97% потреб Чехії, замінили постачаннями через Німеччину з Норвегії та ЗПГ з Бельгії й Нідерландів.

Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud do 🇨🇿 od loňského září do konce ledna přitekla jen 2,2 procenta celkového dovozu. V lednu to dokonce nebyl ani kubík. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo. pic.twitter.com/AKF3ywVGSv

