Про це глава відомства зауважив у Twitter.

Минулого року чеська опозиція погрожувала, що без російського газу країна не переживе зими.

За словами міністра, уряд обіцяв протилежне і зробив для цього все можливе.

Основою стали рекордні запаси перед початком зими, альтернативні поставки та економія. Результатом є значне падіння ціни та запаси вище середнього”, – йдеться у дописі.

Російський газ, що раніше забезпечував близько 97% потреб Чехії, замінили постачаннями через Німеччину з Норвегії та ЗПГ з Бельгії й Нідерландів.

Якщо минулого року з Росії до Німеччини через Nord Stream у період з жовтня по січень було імпортовано 184,3 ТВт-год до Чехії, то цього року – нуль.

Зауважимо, 15 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що доходи Росії від продажу нафти та газу до Європи скоротилися на дві третини, наголосивши, що “Путін прорахувався” з наміром шантажувати Євросоюз енергоносіями.