Міністр промисловості та торгівлі Юзеф Сікела повідомив, що імпорт природного газу з РФ впав до нульової позначки. Його вдалося замінити постачанням із Норвегії, Бельгії та Нідерландів.

Про це глава відомства зауважив у Twitter.

Минулого року чеська опозиція погрожувала, що без російського газу країна не переживе зими.

За словами міністра, уряд обіцяв протилежне і зробив для цього все можливе.

Основою стали рекордні запаси перед початком зими, альтернативні поставки та економія. Результатом є значне падіння ціни та запаси вище середнього”, – йдеться у дописі.

Російський газ, що раніше забезпечував близько 97% потреб Чехії, замінили постачаннями через Німеччину з Норвегії та ЗПГ з Бельгії й Нідерландів.

Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud do 🇨🇿 od loňského září do konce ledna přitekla jen 2,2 procenta celkového dovozu. V lednu to dokonce nebyl ani kubík. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo. pic.twitter.com/AKF3ywVGSv — Jozef Síkela (@JozefSikela) February 18, 2023

Якщо минулого року з Росії до Німеччини через Nord Stream у період з жовтня по січень було імпортовано 184,3 ТВт-год до Чехії, то цього року – нуль.

Zatímco loni se v období od října do ledna do Německa přes Nord Stream dovezlo z Ruska 184,3 TWh, letos to byla nula. Oproti loňsku naopak za toto období vzrostl dovoz z 🇳🇴🇳🇱🇧🇪 o 132,2 TWh. Přesto jak v 🇨🇿, tak v 🇩🇪 jsou zásobníky naplněny dvakrát více než loni touto dobou. pic.twitter.com/5VDghF3Hfp — Jozef Síkela (@JozefSikela) February 18, 2023

Зауважимо, 15 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що доходи Росії від продажу нафти та газу до Європи скоротилися на дві третини, наголосивши, що “Путін прорахувався” з наміром шантажувати Євросоюз енергоносіями.