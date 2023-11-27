Чеська компанія Vítkovice Steel просить продовжити звільнення від заборони на імпорт російської сталі до 2028 року. Товсті листи виготовляються зі сталі російської компанії NLMK. Якщо виняток перестане застосовуватися, це може спричинити кризу в чеській будівельній чи автомобільній промисловості, сказала речниця Vítkovice Steel Яна Дронська.

“Постачальники з Китаю не виробляють воріт (ред. – сталеві листи) належної якості, і до певної міри також існує велика ненадійність з боку постачання”, — сказав Сікела, додавши, що шукає інші рішення, але хорошого наразі немає.