Про це повідомило видання “Радіо Прага”.
У Чехії заборону назвали захистом зовнішньополітичних інтересів через війну в Україні, яка спровокувала Росія. Водночас рішення торкнеться білорусів, оскільки їхня країна теж підтримує збройну агресію.
Призупинення видачі віз є частиною тиску на РФ та РБ, щоб припинити вторгнення. Іншою метою є підтримка безпеки Чехії.
Рішення не стосуватиметься іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання. Такі росіяни та білоруси можуть подавати заяви на продовження права на проживання. Їх будуть розглядати у стандартному режимі.
Заборона не буде поширюватися на отримання короткострокових віз. Утім лише за вимоги, якщо особа є членом сім’ї громадянина Чехії або країн ЄС, яких вони супроводжують. Зокрема це стосується тих, чиє перебування “відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес буде підтверджено міністром закордонних справ”.
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