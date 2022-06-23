Про це повідомило видання “Радіо Прага”.

У Чехії заборону назвали захистом зовнішньополітичних інтересів через війну в Україні, яка спровокувала Росія. Водночас рішення торкнеться білорусів, оскільки їхня країна теж підтримує збройну агресію.

Призупинення видачі віз є частиною тиску на РФ та РБ, щоб припинити вторгнення. Іншою метою є підтримка безпеки Чехії.

Рішення не стосуватиметься іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання. Такі росіяни та білоруси можуть подавати заяви на продовження права на проживання. Їх будуть розглядати у стандартному режимі.

Заборона не буде поширюватися на отримання короткострокових віз. Утім лише за вимоги, якщо особа є членом сім’ї громадянина Чехії або країн ЄС, яких вони супроводжують. Зокрема це стосується тих, чиє перебування “відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес буде підтверджено міністром закордонних справ”.