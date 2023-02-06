Чехія розкритикувала дозвіл на участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024

6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Про це повідомляє DW.

25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, що не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором.

Тоді президент Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

Своєю чергою, чеський комітет зазначив, що російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися на Олімпійських іграх.

Ми не бачимо причин для зміни санкцій”, – йдеться в заяві. Водночас Олімпійський комітет Чехії не підштовхуватиме своїх спортсменів до бойкоту Ігор, як це роблять інші країни.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що не уявляє, “щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну”. На його переконання, рішення МОК не є гарною ідеєю.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них можуть бути члени Європейського Союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу.

Раніше проти допуску російських і білоруських спортсменів також виступили країни Балтії, вони зокрема заявили бойкотувати їхню участь.

Національний олімпійський комітет України вже підтримав бойкот Олімпіади-2024 у Франції в разі допуску до неї росіян і білорусів.

2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі у Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

Зазначимо, що у листопаді, на позачерговій генеральній асамблеї у Берліні, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) зупинив членство паралімпійського комітету РФ (ПКР) в організації. За відповідне рішення проголосували 64 делегати, проти – 39, натомість 16 – утрималися. Аналогічне рішення прийняли щодо РБ. В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.