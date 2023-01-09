Про це він зазначив у Twitter.

На одному з танків Фіала залишив побажання українським армійцям.

“На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам”, – наголосив він.

Прем’єр також висловив переконання, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором.

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz. Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Окрім цього, Фіала зазначив, що згодом Україні можуть передати евакуаційну машину TREVA 30.

“Під час моїх відвідин армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні”, – пояснив очільник чеського уряду.

9 січня президент Володимир Зеленський провів змістовну розмову з прем’єр-міністром Чехії. Він подякував йому за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті, загрозу російської ескалації. Зеленський наголосив, що Україна цінує важливу чеську оборонну підтримку, та очікує на її посилення. Окрему увагу приділили імплементації української формули миру.

Раніше Петр Фіала оголосив про виділення допомоги Києву на 8,5 млн євро для проходження зимового періоду.

Сьогодні також стало відомо, що уряд Великої Британії розглядає можливість вперше спорядити Україні британські танки для боротьби з російськими військами.

Водночас після анонсованого Берліном постачання Києву БМП Marder низка німецьких політиків закликали спорядити Україні танки Leopard. Заступниця голови бундестагу Катрін Герінг-Еккардт заявила, що зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder “було б неправильно”.

Довідка. Т-72 Avenger це модернізований радянський танк Т-72, ​​але з покращеним захистом для екіпажу та з сучасними прицільними засобами.