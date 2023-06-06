Чехія та Україна спільно ремонтуватимуть танки Т-64

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Чехії
Відповідний контракт на ремонт танків Т-64 уклали на підставі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном “Укроборонпром”.
Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в боротьбі з російським агресором. Ми надаємо військову техніку, навчаємо українських військових, а тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців”, – зазначила міністерка оборони Яна Чернохова.
До кінця цього року співробітники VOP CZ повинні встигнути відремонтувати невстановлену кількість машин Т-64 ще радянського походження.
Директор компанії Марек Шпок зауважив, що минулими тижнями працівники його компанії відвідали підприємства “Укроборонпрому” в Україні для налагодження взаємної співпраці.
Танки десятиліттями стояли на зберіганні і потребують повного розбирання, заміни багатьох запчастин і відновлення боєздатності.
Загалом модернізація відбуватиметься під технічним контролем фахівців української сторони, за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені зокрема засобами оптичної системи спостереження тв кращим зв’язком”, – пояснив Шпок, додаючи, що все відбуватиметься в умовах посилених заходів безпеки.
Нагадаємо, 5 квітня за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків.
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