Чехія та Україна спільно ремонтуватимуть танки Т-64

Чеське збройове підприємство VOP CZ та український державний концерн "Укроборонпром" домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин. З міркувань безпеки не називають точну кількість техніки, яку переглянуть в Чехії в найближчі місяці. Після ремонту танки попрямують безпосередньо на поле бою.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Чехії

Відповідний контракт на ремонт танків Т-64 уклали на підставі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном “Укроборонпром”.

Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в боротьбі з російським агресором. Ми надаємо військову техніку, навчаємо українських військових, а тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців”, – зазначила міністерка оборони Яна Чернохова.

До кінця цього року співробітники VOP CZ повинні встигнути відремонтувати невстановлену кількість машин Т-64 ще радянського походження.

Директор компанії Марек Шпок зауважив, що минулими тижнями працівники його компанії відвідали підприємства “Укроборонпрому” в Україні для налагодження взаємної співпраці.

Танки десятиліттями стояли на зберіганні і потребують повного розбирання, заміни багатьох запчастин і відновлення боєздатності.

Загалом модернізація відбуватиметься під технічним контролем фахівців української сторони, за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені зокрема засобами оптичної системи спостереження тв кращим зв’язком”, – пояснив Шпок, додаючи, що все відбуватиметься в умовах посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, 5 квітня за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків.