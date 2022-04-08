Чеська Республіка постачила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.

Про це повідомляє Reuters.

Анонімні джерела з Міністерства оборони Чехії засвідчили, що країна справді споряджала партію з п’яти танків Т-72 та п’яти бойових машин піхоти БМП-1, які журналісти зафіксували цього тижня. Втім, як запевнив один з чиновників, це вже не перше постачання зброї.

“Протягом кількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку — я говорю загалом, але за визначенням ясно, що це танки, бойові машини піхоти, гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Те, що пішло з Чехії, налічує сотні мільйонів доларів”, – запевнив представник Міноборони Чехії.

Утім, посадовці відмовилися уточнювати скільки саме озброєння Чехія надає Україні. Ба більше, країни також активно ведуть переговори щодо ремонту пошкодженої української техніки. Це стосується як резервів, так і техніки, пошкодженої під час бойових дій.