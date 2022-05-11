Про це повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс в Twitter.

В ухваленій постанові міститься підтримка подальшого надання Україні зброї. Чеська сторона підтримує статус кандидата на членство в ЄС.

Сенатори заявили, що дії російської армії грубо порушують міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції. Чеські політики засудили воєнні злочини РФ, зокрема у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі та інших містах. Дії окупантів свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб.

Росія систематично вчиняє етнічно мотивовані злочини проти людства, підкреслив Сенат. В Україні подібна поведінка свідчить про свідомий геноцид.