Про це повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс в Twitter.
В ухваленій постанові міститься підтримка подальшого надання Україні зброї. Чеська сторона підтримує статус кандидата на членство в ЄС.
Сенатори заявили, що дії російської армії грубо порушують міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції. Чеські політики засудили воєнні злочини РФ, зокрема у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі та інших містах. Дії окупантів свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб.
Росія систематично вчиняє етнічно мотивовані злочини проти людства, підкреслив Сенат. В Україні подібна поведінка свідчить про свідомий геноцид.
- Нагадаємо, литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання Росії державою-терористом, а її дії в Україні – геноцидом.
- Парламент Канади одноголосно визнав російську агресію в Україні актом геноциду.
- За словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.