За минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Про це повідомляє Reuters.

22 лютого відбулась зустрічі у Варшаві країн східного флангу НАТО з президентом США Джо Байденом, який пообіцяв “захищати кожен дюйм НАТО”, щоб заспокоїти союзників майже через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вперше деталізуючи обсяг чеських постачань, які відбуваються в межах співпраці держави та приватного сектору, Фіала наголосив, що країна спорядила 226 бойових і броньованих машин піхоти, 38 гаубиць, 33 реактивні системи залпового вогню, шість систем протиповітряної оборони та чотири гелікоптери.

Завдяки зусиллям Чехії в Україну на сьогодні поставлено сотні одиниць важкої військової техніки, більше мільйона реактивних снарядів, протитанкових гранат, великокаліберних боєприпасів загальною вартістю близько 40 мільярдів крон ($1,8 мільярда)”, – зазначив прем’єр.

Уряд заявив, що найближчими місяцями в Україну також надійдуть товари на десятки мільярдів крон.

Ми можемо зробити це не лише завдяки нашій рішучості, але й завдяки фінансовій підтримці союзників, фінансовим ресурсам для модернізації армії”, – сказав Фіала.

Минулого тижня посольство США в Празі повідомило, що Сполучені Штати нададуть Чехії 200 мільйонів доларів на модернізацію військової частини та заміну обладнання, надісланого в Україну.

Чехи отримають танки Leopard 2A4 від Німеччини в межах міжнародної програми обміну.

Окрім цього, Чехія також погодилася ремонтувати українську бронетехніку.

Країни на зустрічі східного флангу НАТО “Бухарестської дев’ятки”, знову висловили підтримку Україні.

Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України доки це буде необхідно”, – йдеться у заяві країн.

Зауважимо, новообраний президент Чехії Петр Павел назвав візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави “надзвичайно сильним сигналом” прихильності Вашингтона Україні та її європейським союзникам.

Також він зазначив, що Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.

Окрім цього, він заявив, що Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка. Павел не виключив постачання Києву військових літаків.