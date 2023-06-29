Уряд Чехії підтримав пропозицію Міністерства спорту про заборону участі спортсменів та спортивних команд, які представляють Росію, у спортивних змаганнях на території Чехії.

Джерело: пресслужба уряду Чехії.

Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії.

Зазначимо, що нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про недопуск Росії та Білорусі на Олімпійські й Паралімпійські ігри. ПАРЄ рекомендує не допускати представників Росії та Білорусі до Олімпійських та Паралімпійських ігор, поки триває війна. Зазначається, що участь росіян та білорусів може бути використана як інструмент пропаганди та завадити іншим спортсменам, зокрема українцям, брати участь у змаганнях.

Резолюція наголошує, що наслідки цього порушення міжнародного права поширюються поза межами України та Європи, впливають на весь світ.

У резолюції зазначається, що російський режим використовував попередні Олімпійські ігри у Пекіні та Сочі для воєнної пропаганди. Також підкреслюється неможливість справжньої нейтральності російських та білоруських спортсменів, зважаючи на їх зв’язок з державними зарплатами та військовими спортивними командами.

Парламентська асамблея засуджує російські злочини та висловлює беззаперечну підтримку Україні. Вона закликає національних представників МОК та спортивних федерацій виступити проти участі російських та білоруських спортсменів на майбутніх іграх у Парижі.

ПАРЄ закликає МОК та спортивні організації зберегти свою позицію з 2022 року, забороняючи участь представників країн-агресорок у міжнародних змаганнях, поки триває воєнна агресія. Асамблея стверджує, що така заборона відповідає цінностям миру та рівності, які підтримує Олімпійський рух і спорт загалом.