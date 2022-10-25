Відсьогодні Чехія закрила в'їзд для російських туристів. Громадяни РФ з чинною шенгенською візою, яку видала будь-яка держава ЄС для подорожей з метою туризму, спорту чи культури, не зможуть потрапити на територію країни.

Про це повідомило Radio Prague.

Чехія долучилася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії. Раніше вони закрили свої кордони для росіян через вторгнення в Україну. У Фінляндії запровадили їх останніми через притоки громадян РФ, які тікали зі своєї країни після оголошення так званої “часткової мобілізації”.

Зазначено, що до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибувають до 200 громадян Росії. Відтепер особам, які прибувають з метою туризму, спорту чи культури на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт країни, буде відмовлено у в’їзді.

Чехія є першою країною в ЄС, яка зупинила видачу віз росіянам 25 лютого, тобто майже одразу після вторгнення Росії до України. Заборона досі діє. Надалі Чехія застосувала таке стосовно громадян Білорусі, окрім гуманітарних випадків.