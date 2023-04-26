Про це повідомило České noviny.

Патріарх Кирило став першою людиною, яку внесли у національний список санкцій. Відтепер йому заборонено в’їзд до Чехії. Ще патріарху заборонено будь-які фінансові операції через чеські структури, а його активи у країні повинні заморозити.

“Включення до національного санкційного списку стало можливим завдяки так званому “акту Магнітського”, який набув чинності в січні”, – пише видання.

Глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Липавський наголосив, що для включення будь-якого суб’єкта до списку санкцій умовою є ретельно задокументована діяльність, яка порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності.

У рішенні уряду зазначено, що глава РПЦ є давнім союзником російського диктатора Володимира Путіна. Патріарх своїми діями активно підтримує російський напад на Україну. Він використовує своє становище глави РПЦ, аби проповідями та публічними виступами давати релігійне виправдання та пояснення російської агресії.