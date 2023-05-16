У межах проєкту "Подарунок для Путіна" в Чехії вдалося зібрати 2,3 мільйона доларів, які спрямують на закупівлю системи RM-70 і ракет до неї для українських військових.

Про це інформує пресслужба проєкту.

“Нам вдалося зібрати 2 300 000 доларів США на закупівлю для України чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 і 364 ракет до неї. Усього за два з половиною місяці пожертви зробили 19 165 осіб та компаній”, – йдеться у дописі.

🚀We have exciting news. We've managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. 🎉 In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023

Ракетна установка, як очікується, буде передана в Україну протягом кількох тижнів.

Додамо, що Чеська Республіка може надати Україні частину своїх винищувачів L-159 для підтримки запланованого контрнаступу, заявив президент Петр Павел.

Варто подумати, чи могли б ми надати Україні наші літаки L-159, – зазначив Павел. Як літаки безпосередньої бойової підтримки [винищувачі] також могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі”.

Водночас будь-яке рішення щодо військових постачань прийматиметься урядом країни. Також Павел оголосив про погоджене рішення щодо передачі Україні двох одиниць ЗРК “Куб”.

Раніше президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.