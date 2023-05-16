Про це інформує пресслужба проєкту.
“Нам вдалося зібрати 2 300 000 доларів США на закупівлю для України чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 і 364 ракет до неї. Усього за два з половиною місяці пожертви зробили 19 165 осіб та компаній”, – йдеться у дописі.
🚀We have exciting news. We've managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. 🎉 In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT
— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023
Ракетна установка, як очікується, буде передана в Україну протягом кількох тижнів.
Додамо, що Чеська Республіка може надати Україні частину своїх винищувачів L-159 для підтримки запланованого контрнаступу, заявив президент Петр Павел.
Варто подумати, чи могли б ми надати Україні наші літаки L-159, – зазначив Павел. Як літаки безпосередньої бойової підтримки [винищувачі] також могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі”.
Водночас будь-яке рішення щодо військових постачань прийматиметься урядом країни. Також Павел оголосив про погоджене рішення щодо передачі Україні двох одиниць ЗРК “Куб”.
Раніше президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторив прохання України про винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США безпосередньо до міністра оборони Ллойда Остіна на початку зустрічі в Пентагоні.
- 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.
- Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.