З 27 грудня в'їхати на територію Чехії іноземцям можна буде лише за умови надання негативного результату ПЛР-тесту. Без тесту пускатимуть лише дітей до 12 років.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

Надавати ПЛР-тест із негативним результатом зобов’яжуть усіх іноземців, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії. Для тих, хто має такий дозвіл, нововведення почне діяти з 3 січня 2022 року.

Як повідомили в МЗС, ПЛР-тест можна не робити лише тим українцям, які отримали бустерну дозу сертифікованої вакцини. Також без тесту до країни зможуть в’їхати діти до 12 років та українці віком від 12 до 18 років, які отримали дві дози вакцини, визнаної у Чехії.

В’їзд буде дозволено українцям, які мають довідку про одужання від COVID-19, оформлену у “Дії”. Умова — від часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів. Підтвердити вакцинацію та території Чехії можна сертифікатом, сформованим у “Дії”, або його паперовим сертифікатом.

Щонайменше через п’ять-сім днів після приїзду до Чехії слід зробити повторний тест на коронавірус.