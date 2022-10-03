Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Проєкт “Подарунок для Путіна”, заснований чеським бізнесменом Далібором Дєдеком менше ніж за місяць зібрав понад 1,22 млн євро, що повністю покриває вартість бойової машини та транспортування до України.
Організатори зауважили, що це перший прецедент, коли у межах низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк. Бойова машина отримала назву “Томаш”, на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.
В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire. Раніше коштом донатів чехи придбали для України два розвідувальних БПЛА Bivoj.
Довідка. Т-72 Avenger – це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72. Машина вдосконалена пристроями, які покращують бойові можливості, комфортність і ефективність використання танка і підвищують безпеку екіпажу. Сучасні прицільні засоби, зокрема і нічого бачення 3-го покоління, забезпечують виявлення об’єктів у темну пору доби на дальності до 4 кілометрів. Машина має динамічний захист у вигляді навісних контейнерів на корпусі та башті. Танк має сучасну радіостанцію та внутрішній зв’язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод. Т-72 обладнаний GPS модулем для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат.
- За понад 900 тисяч євро, які латвійці зібрали на “Байрактар” для ЗСУ, організатори та учасники цього проєкту запропонували придбати тактичні безпілотники та позашляховики.
- У міністерстві оборони Литви нещодавно заявили, що будуть ремонтувати пошкоджені в Україні гаубиці.
- 9 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом створення хабу для ремонту української військової техніки.
- Три турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які компанія Baykar Makina безплатно передала українській стороні за зібрані кошти у межах проєкту “Народний Байрактар” Сергія Притули та блогера Ігоря Лачена, вже в Україні.