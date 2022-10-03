За вересня у межах громадської ініціативи у Чехії зібрали кошти на закупівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ, вже найближчим часом його спорядять в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Проєкт “Подарунок для Путіна”, заснований чеським бізнесменом Далібором Дєдеком менше ніж за місяць зібрав понад 1,22 млн євро, що повністю покриває вартість бойової машини та транспортування до України.

Організатори зауважили, що це перший прецедент, коли у межах низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк. Бойова машина отримала назву “Томаш”, на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire. Раніше коштом донатів чехи придбали для України два розвідувальних БПЛА Bivoj.

Довідка. Т-72 Avenger – це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72. Машина вдосконалена пристроями, які покращують бойові можливості, комфортність і ефективність використання танка і підвищують безпеку екіпажу. Сучасні прицільні засоби, зокрема і нічого бачення 3-го покоління, забезпечують виявлення об’єктів у темну пору доби на дальності до 4 кілометрів. Машина має динамічний захист у вигляді навісних контейнерів на корпусі та башті. Танк має сучасну радіостанцію та внутрішній зв’язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод. Т-72 обладнаний GPS модулем для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат.