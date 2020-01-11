В Ірані заявили, що літак МАУ дійсно був збитий після того, як пролетів над важливим військовим об'єктом біля Тегерану.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву місцевої влади.

Там пояснили, що збили літак помилково, що було викликано “людським фактором” через напружені наслідки іранський ракетних ударів по американських військових баз в Іраку.

В результаті тиску з боку світової спільноти і наданих непрямих доказів того, що літак було збито ракетою, влада Ірану визнали цей факт.

Місцеве агентство ISNA опублікувало заяву Генерального штабу збройних сил Ірану, в якій сказано:

“Після погроз з боку президента і військових командувачів злочинних сил США і з огляду на безпрецедентне збільшення повітряного руху в регіоні, Збройні сили Ісламської Республіки були на вищому рівні готовності. Через кілька годин після ракетних ударів кількість військових літаків американських терористичних сил навколо країни збільшилися, і до нас надходили повідомлення про можливі повітряні удари по стратегічних об’єктах країни. Це викликало підвищену пильність у підрозділах ПВО. У таких критичних умовах рейс “Українських авіаліній” вилетів з аеропорту Імама Хомейні і, перебуваючи в режимі ротації, був в безпосередній близькості від важливого військового центру КВІР на невеликій висоті. Передбачалося, що це ворожий літак. За цих обставин літак було випадково вражено через людську помилку, яка, на жаль, призвела до мученицької смерті дорогих співвітчизників і загибелі ряду іноземних громадян. Генеральний штаб Збройних сил, висловлює співчуття сім’ям іноземних громадян і приносить вибачення за людську помилку, гарантуючи, що в Збройних силах буде проведена робота, щоб подібний інцидент не повторився”.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.

“Сумний день. Ми глибоко шкодуємо про те, що трапилося, приносимо свої вибачення і співчуваємо нашому народові і сім’ям всіх жертв трагедії”, – написав він.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

Варто зазначити, що Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракети.