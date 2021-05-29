Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Поєдинок пройшов у португальському Порту на стадіоні “Драгау” у суботу, 29 травня.
В суто англійському фіналі “Челсі” здолав “Манчестер Сіті” з рахунком 1:0.
Гра проходила за обмеженої кількості глядачів.
“Манчестер Сіті” вперше вийшов до фіналу турніру, проте перемогти не зміг. “Челсі” ж зумів завоювати ініціативу і вдруге в своїй історії перемогти у головному футбольному турнірі Європи (вперше це сталося в 2012 році).
Варто зазначити, що за “Манчестер Сіті” виступав українець Олександр Зінченко. Він вийшов на поле в стартовому складі команди й відіграв увесь матч.
Старт поєдинку видався активним для обох команд. У першій частині гри “Челсі” більше атакував, й міг забивати Тімо Вернер, проте кільки разів зіграв невдало.
На 38-й хвилині Зінченко чудово відіграв у захисті і не дав Каю Хаверцу пробити ворота “Сіті”.
Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму матчу (після провалу в центрі оборони “Манчестер Сіті”).
На 42-й хвилині, після дальньої передачі Мейсона Маунта, німецький півзахисник Кай Хаверц вийшов сам на сам з голкіпером і відправив м’яч у ворота противника.
Олександр Зінченко не встиг завадити Хаверцу, проте більшої помилки у цьому епізоду припустився ще один гравець “Сіті” Джон Стоунз.
У другому таймі через травму “Манчестер Сіті” втратив свого ключового гравця Кевіна де Брюйне (на 60-й хвилині).
Згодом Крістіан Пулішич міг подвоїти перевагу “Челсі”, проте пробив повз ворота.
Рефері додав ще 7 хвилин до основного часу, протягом яких Ріяд Марез мав шанс врятувати “Манчестер Сіті”, але не влучив у ворота.
У підсумку “Челсі” переміг “МанСіті” за рахунком 1:0.
Варто зазначити, що фінал Ліги чемпіонів мав пройти у Стамбулі, проте через спалах коронавірусу у Туреччині його вирішили перенести у Португалію.
NINE YEARS LATER, CHELSEA LIFT THE #UCL TROPHY ONCE AGAIN 🏆 pic.twitter.com/ovVAGNCwD6
— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 29, 2021
Ліга чемпіонів. Фінал. 29 травня
“Манчестер Сіті” – “Челсі” 0:1.
Гол: Хаверц, 42.
“Манчестер Сіті”: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернарду Сілва (Фернандіньо, 64), Гюндоган, Фоден – Марез, Де Брюйне (Жезус, 60), Стерлінг (Агуеро, 77).
“Челсі”: Менді – Аспілікуета, Сілва (Крістенсен, 39), Рюдігер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чілвелл – Маунт (Ковачич 80), Хаверц – Вернер (Пулішич 66).
Попередження: Гюндоган 34, Жезус 88 – Рюдігер 57.
- Днями іспанський клуб “Вільярреал” обіграв “Манчестер Юнайтед” у фіналі Ліги Європи.