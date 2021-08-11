У середу, 11 серпня, у матчі за Суперкубок УЕФА-2021 зіграють лондонський футбольний клуб "Челсі" та іспанський "Вільярреал".

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Коли: середа, 11 серпня, о 22:00 за київським часом.

Де: Белфаст (Північна Ірландія) на стадіоні “Віндзор Парк”.

Головний арбітр зустрічі: Сергій Карасьов (Росія).

Де дивитися: матч можна буде подивитися за допомогою сервісу Megogo.

“Челсі” побореться за Суперкубок УЄФА на правах переможця Ліги чемпіонів. У фіналі ЛЧ цей футбольний клуб обіграв “Манчестер Сіті” (за який, до слова, грає українець Олександр Зінченко).

Водночас “Вільярреал” – переможець Ліги Європи: у фіналі іспанці обіграли “Манчестер Юнайтед” в серії пенальті (завершилася з рахунком11:10). На стадії 1/8 Ліги Європи “Вільярреал” вибив зі змагань київське “Динамо”.

Як відомо, Суперкубок УЄФА – футбольний турнір, який відкриває європейський сезон і складається з одного матчу, в якому зустрічаються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи попереднього сезону.

У Белфасті відбудеться розіграш 46-го Суперкубку УЄФА.

Орієнтовний склад команд:

“Челсі”: Менді; Зума, Тьяго Сілва, Рюдігер; Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо; Хаверц, Зієш; Вернер.

“Вільярреал”: Асенхо; Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса; Ману Трігерос, Ману Морланес, Альберто Морено; Жерар Морено, Діа.