Офіс президента не буде змінювати голову Запорізької області Віталія Туринка.

Про це сказав Буквам перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, коментуючи заяву десятка депутатів «Слуги народу» про те, що Туринок знаходиться під впливом колишнього керівника області Костянтина Бриля.

«Міняти главу ОДА не будемо, до нього немає абсолютно ніяких питань», – відповів Трофімов.

Він також заперечує вплив на Туринка Бриля: «Абсолютно, ні».

«Просто, чим ближче вибори, тим більше місцевих інтриг», – пояснив перший заступник голови Офісу президента.

На питання, чи змінять когось із глав ОДА в переддень місцевих виборів, Трофимов відповів, що будуть міняти «всіх неефективних».

Віталій Туринок був призначений керувати Запорізькою областю в вересні минулого року. Місцеві ЗМІ пишуть, що Туринок «неодноразово з’являвся на публічних заходах з власником компанії «Золотий Вік» Дмитром Поповим, який є також позаштатним радником глави Запорізької області». Президент Володимир Зеленський озвучував рекламні ролики «Золотого віку».

Заяву про неефективність глави області депутати зробили 6 лютого. Серед них Артем Кунаєв і Геннадій Касай, які працювали на «Мотор Січі» та Сергій Штепа, який виграв округ у керівника підприємства В’ячеслава Богуслаєва.