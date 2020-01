Народилася Шпаченко в Харкові. В 1991 році з матір’ю, єврейкою Серафімою Шварц, вони виїхали до Ізраїлю, а потім – в Америку. Наразі Надія – професор Каліфорнійського університету міста Помона.

Талановита концертуюча піаністка

Дівчина почала навчання в класах фортепіано, віолончелі і композиції у віці п’яти років, і до тринадцяти років Шпаченко вже отримала визнання як піаністка і композитор, виступивши із симфонічним оркестром Харківської філармонії і зайнявши друге місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

З того часу Надія регулярно виступала із сольними та камерними концертами, а також як солістка з оркестрами у Північній Америці та Європі в таких залах, як Музей мистецтв Лос-Анджелеса, музей “Phillips Collection” у Вашингтоні, “Chateau de Modave” в Бельгії, “Concertgebouw” в Амстердамі і Карнегі-хол у Нью-Йорку. Шпаченко також гастролювала в Мексиці з оркестром “Baja California” і виступала з оркестром Харківської філармонії та симфонічним оркестром Сан-Бернардіно в Каліфорнії.

Стиль музики та співпраця з відомими митцями

Піаністка спеціалізується в інтерпретації нової музики, часто виступаючи з прем’єрами творів сучасних композиторів. Зокрема, саме Надія вперше виконала твори Юрія Іщенка: Концерт № 2 (на XVII Міжнародному фестивалі “КиївМузикФест”) і Квартет № 2 (в Українському інституті Америки в Нью-Йорку), а також концерт “Діалоги” для фортепіано і камерного оркестру Е. Картера з ансамблем “Німбус” в Лос-Анджелесі.

Крім того, Надія виступила зі світовими прем’єрами, виконавши твори таких композиторів, як Елліотт Картер, Джордж Крамб, Даніель Фельсенфельд, Том Флаерті, Енні Госфільд, Віра Іванова, Леон Кірхнер, Емі Бет Кірстен, Ханна Лейш, Джеймс Матесон, Міссі Маццолі, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюїс Спратлан, Гернот Вольфганг, Яніс Ксенакис, Пітер Йейтс, Джек Ван Зандт та багато інших.

Під час своїх концертів Шпаченко виконує твори за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині та перкусії. Її виступи супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами.

“Професор музики”

Піаністка також гастролює із серіями дискусійних концертів-лекцій про зв’язок сучасного живопису і музики.

Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на „відмінно”. Вона також є професором фортепіано в Каліфорнійському державному університеті Помони. Окрім цього, піаністка викладала в Коледжі Помони, виступала з концертами і читала лекції в Університеті Невади в Лас-Вегасі та Інституті мистецтв Каліфорнії.

Номінації та нагороди

Прем’єрна збірка творів Надії під назвою ”Woman at the New Piano: American Music of 2013” під час 58-ої Церемонії вручення премії Ґреммі була номінована у трьох категоріях. Ця збірка творів супроводжується чотирма сольними та двома дуетними композиціями (виконаними з піаністкою Женевів Феівен Лі), написаними для альбому композиторами Томом Флаерті, Джеймсом Маттесоном, Адамом Шенбергом та Пітером Йейтсом.

У 2017 році Надія була нагороджена премією Rovost’s Award за досягнення в наукових і творчих заходах.

Греммі – 2020

У цьому році Шпаченко номінована на музичну премію американської Академії звукозапису в категорії “Класична музика”. Надія заявлена відразу в двох номінаціях: “Кращий збірник” і “Продюсер року в класичній музиці” за альбом The Poetry Of Places.

До платівки “The Poetry of Places” увійшли нові сольні та вже виконані твори з піаністом Філармонії Лос-Анджелесa Джоеном Пірсом Мартіном і перкусіоністами колективу Los Angeles Percussion Quartet Ніком Террі і Корі Хіллс.