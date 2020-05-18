Щорічний чемпіонат з тріатлону Ironman перенесений на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

Напередодні організатори заходу оголосили, що в зв’язку з поточною політикою уряду Гавайських островів та міжнародними обмеженнями, пов’язаними з перетином кордонів в умовах пандемії, чемпіонат IRONMAN буде перенесений на наступний рік.

“Чемпіонат світу IRONMAN 2020 року в Кайлуа-Кона, Гаваї, спершу запланований на 10 жовтня 2020 року, буде перенесений на 6 лютого 2021 року. […] Грунтуючись на інформації, яку ми маємо на сьогоднішній день, провести по-справжньому конкурентоспроможний чемпіонат світу та встановити графік, який дає нашим спортсменам та спільноті якомога більше часу на підготовку, не є можливим. Чемпіонат світу IRONMAN 2020 не може пройти так, як планувалося спочатку”, — зазначили організатори заходу.

Також було перенесено проведення другої частини чемпіонату (IRONMAN 70.3), яка мала відбутися 28-29 листопада 2020 року в Таупо, Нова Зеландія. Нову дата проведення заходу ще не призначено.

“Ми продовжуємо ретельно працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб призначити нову дату перегонів на початку 2021 року. Оновлена ​​інформація про рішення буде надана найближчим часом”, — наголосили в Ironman.

Зазначається, що спортсмени, які вже пройшли кваліфікацію і зареєструвалися на гонку в жовтні 2020 року, зможуть взяти участь в чемпіонаті, який пройде в жовтні 2021.