Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні, який повинен був відбутися в китайському Нанкіні в березні 2020 року, перенесли на рік через спалах коронавірусу.

Про це поінформували у Федерації легкої атлетики України.

Чемпіонат був запланований на 13-15 березня 2020 року. Згідно з рішенням World Athletics (всесвітньої організації, що управляє в легкій атлетиці), змагання перенесено на березень 2021 року.

Причиною стала епідемія нового коронавірусу в Китаї.

“Ми знаємо про те, що у Китаї роблять все для боротьби з новим коронавірусом, і ми підтримуємо їхні зусилля, проте ми повинні думати про наших легкоатлетів”, – наголошується в заяві.

У World Athletics розглядали можливість перенесення чемпіонату в інше місто і країну. Однак, з огляду на стурбованість через поширення вірусу за межі Китаю, вирішили відмовитися від цієї ідеї.

У World Athletics також висловили надію на те, що їм вдасться підібрати зручну дату для проведення чемпіонату світу в приміщенні в 2021 році.

“Ми хотіли б, щоб Нанкін був господарем чемпіонату, враховуючи велике планування і підготовку, які вони вклали в цей захід. Ми вирішили не скасовувати цей чемпіонат, оскільки багато легкоатлетів хотіли б, щоб ця подія відбулася. Тому зараз ми працюватимемо зі спортсменами, партнерами і організаційним комітетом Нанкіна над визначенням дати у 2021 році”, – йдеться в заяві.

Чемпіонат світу в приміщенні, як і чемпіонат Європи в приміщенні, проводяться один раз на два роки.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, кількість загиблих від коронавірусу зросла до 170 осіб. У Китаї підтверджено 7 711 випадків захворювання. Інфекція також поширилися щонайменше на 16 інших країн.

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