Командний чемпіонат світу з настільного тенісу, який повинен був пройти в Південній Кореї з 22 по 29 березня, перенесено у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF).

“В умовах спалаху коронавірусу по всій Південній Кореї, рішення про перенесення було прийнято заради здоров’я і безпеки спортсменів, офіційних осіб та вболівальників в якості головного пріоритету”, – повідомляється в комюніке.

При цьому в федерації попередньо зарезервували нові дати проведення турніру – 21-28 червня.