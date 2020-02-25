Про це повідомляється на сайті міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF).
“В умовах спалаху коронавірусу по всій Південній Кореї, рішення про перенесення було прийнято заради здоров’я і безпеки спортсменів, офіційних осіб та вболівальників в якості головного пріоритету”, – повідомляється в комюніке.
При цьому в федерації попередньо зарезервували нові дати проведення турніру – 21-28 червня.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що епідемія коронавіруса COVID-19 досягла свого піку більше двох тижнів тому та вже пішла на спад.
- На території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тисяч осіб.