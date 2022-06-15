Відкритий чемпіонат США з тенісу USTA дозволить спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у змаганнях цього року, попри війну в Україні, яка раніше змусила Вімблдонський турнір заборонити їхню присутність.

Про це повідомляє Associated Press.

Генеральний директор і виконавчий директор Американської тенісної асоціації Лью Шерр, чия група керує Відкритим чемпіонатом США, сказав у телефонному інтерв’ю Associated Press, що Рада USTA вирішила дозволити росіянам і білорусам взяти участь у турнірі через “занепокоєння щодо відповідальності окремих спортсменів за дії та рішення своїх урядів”.

Хоча раніше російським та білоруським спортсменам заборонили брати участь у Вімблдонському турнірі з тенісу.

Шерр сказав, що спортсмени з Росії та Білорусі гратимуть на Флашінг Медоуз під нейтральним прапором — це домовленість, яка використовувалася на різних тенісних турнірах по всьому світу. Наприклад, як на Відкритому чемпіонаті Франції, який завершився 5 червня.