Про це повідомляє Associated Press.
Генеральний директор і виконавчий директор Американської тенісної асоціації Лью Шерр, чия група керує Відкритим чемпіонатом США, сказав у телефонному інтерв’ю Associated Press, що Рада USTA вирішила дозволити росіянам і білорусам взяти участь у турнірі через “занепокоєння щодо відповідальності окремих спортсменів за дії та рішення своїх урядів”.
Хоча раніше російським та білоруським спортсменам заборонили брати участь у Вімблдонському турнірі з тенісу.
Шерр сказав, що спортсмени з Росії та Білорусі гратимуть на Флашінг Медоуз під нейтральним прапором — це домовленість, яка використовувалася на різних тенісних турнірах по всьому світу. Наприклад, як на Відкритому чемпіонаті Франції, який завершився 5 червня.
- Нагадаємо, що раніше весь цивілізований світ так чи інакше зреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і світ спорту – не виняток.
- Також чемпіон світу з дзюдо, українець Георгій Зантарая, готовий відмовитись від титулу чемпіона та від усіх нагород загалом, якщо російських спортсменів допустять до участі у турнірі в Улан-Баторі (Монголія).
- Водночас повномасштабне російське вторгнення в Україну підтримують чимало жителів РФ. Серед них і значна кількість російських спортсменів.
- Варто зазначити, що Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.