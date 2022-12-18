Про це повідомляє CNN.

Попри те, що поразка збірної Аргентини проти Саудівської Аравії змусила понервувати прихильників, згодом все ж аргентинці почали демонструвати впевнену гру, чому зокрема завдячують лідеру Ліонелі Мессі. Футболісти збірної Аргентини стали переможцями ЧС-2022, вигравши свій третій чемпіонат світу.

Джерело: CNN

Французи на ЧС-2022 захищали чемпіонське звання. І попри низку травм, які переслідували футболістів команди Дідьє Дешама, вони таки дійшли до вирішального матчу.

Уболівальники, які сподівалися на ажіотаж у цьому змаганні, не були розчаровані. Лідерство кілька разів переходило з рук в руки у фіналі вперед і назад.

Своїм голом у першому таймі після пенальті аргентинець Ліонель Мессі випередив француза Кіліана Мбаппе. Але Мбаппе відповів двома голами приблизно за 90 секунд у другому таймі, обійшовши легенду в турнірній таблиці.

Це були дві суперзірки, які першими виступили за свої сторони у перестрілці. Франція вдарила першою, а Кіліан Мбаппе, який зробив хет-трик у грі, переграв аргентинця Еміліано Мартінеса.

Далі була легенда, Ліонель Мессі підійшов до точки і спокійно закотив м’яч, щоб зрівняти рахунок. Цей обмін “око за око” був придатним для матчу, в якому талісман кожної сторони перетворився на надихаючу виставу.

Але після цього Франція пропустила свої дві спроби дати Аргентині велику перевагу. І після того, як Гонсало Монтьєль забив це чотири рази поспіль за Аргентину, все було скінчено.

Так, переможця напруженого фіналу визначала серія пенальті.

Перед початком серії пенальті обидві сторони зіграли внічию 3-3 після кількох воістину епічних моментів відкритої гри. Так, основний та додатковий час матчу закінчилися з рівним рахунком:

  • Ліонель Мессі (Аргентина) на 23 хвилині (пен) та на 108 хвилині
  • Анхель Ді Марія (Аргентина) на 36 хвилині
  • Кіліан Мбаппе Лоттен (Франція) на 80 хвилині (пен), на 81 хвилині та на 118 хвилині (пен).

Результат післяматчевих пенальті: Аргентина – 4, Франція – 2.

Два голи Мессі допомогли  “альбіселесте” взяти свій третій чемпіонат світу та перший відтоді, як Дієго Марадона привів команду до слави в 1986 році в Мексиці.

Водночас команда Франції прагнула стати першою командою, яка виграла поспіль титули чемпіона світу за 60 років (Бразилія, 1958, 1962).

Та попри поразку, хет-трик француза Кіліана Мбаппе забезпечив йому “Золоту бутсу”, яка присуджується найкращому бомбардиру турніру.

Своєю чергою, після тріумфу своєї команди у фіналі Чемпіонату світу легенда збірної Аргентини Ліонель Мессі був нагороджений “Золотим м’ячем” — що вручається найкращому гравцеві турніру. Мессі став єдиним гравцем в історії чемпіонатів світу, який двічі вигравав “Золотий м’яч”. Він також виграв його у 2014 році.