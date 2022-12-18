Чемпіонат світу з футболу-2022 добіг завершення. Знадобилося 90 хвилин основного часу та 30 хвилин додаткового, а також серії пенальті, аби розв'язати це питання, але Аргентина стала чемпіоном ЧС-2022 у протистоянні зі збірною Франції.

Про це повідомляє CNN.

Попри те, що поразка збірної Аргентини проти Саудівської Аравії змусила понервувати прихильників, згодом все ж аргентинці почали демонструвати впевнену гру, чому зокрема завдячують лідеру Ліонелі Мессі. Футболісти збірної Аргентини стали переможцями ЧС-2022, вигравши свій третій чемпіонат світу.

Французи на ЧС-2022 захищали чемпіонське звання. І попри низку травм, які переслідували футболістів команди Дідьє Дешама, вони таки дійшли до вирішального матчу.

Уболівальники, які сподівалися на ажіотаж у цьому змаганні, не були розчаровані. Лідерство кілька разів переходило з рук в руки у фіналі вперед і назад.

Своїм голом у першому таймі після пенальті аргентинець Ліонель Мессі випередив француза Кіліана Мбаппе. Але Мбаппе відповів двома голами приблизно за 90 секунд у другому таймі, обійшовши легенду в турнірній таблиці.

Це були дві суперзірки, які першими виступили за свої сторони у перестрілці. Франція вдарила першою, а Кіліан Мбаппе, який зробив хет-трик у грі, переграв аргентинця Еміліано Мартінеса.

Далі була легенда, Ліонель Мессі підійшов до точки і спокійно закотив м’яч, щоб зрівняти рахунок. Цей обмін “око за око” був придатним для матчу, в якому талісман кожної сторони перетворився на надихаючу виставу.

Але після цього Франція пропустила свої дві спроби дати Аргентині велику перевагу. І після того, як Гонсало Монтьєль забив це чотири рази поспіль за Аргентину, все було скінчено.

Так, переможця напруженого фіналу визначала серія пенальті.

Перед початком серії пенальті обидві сторони зіграли внічию 3-3 після кількох воістину епічних моментів відкритої гри. Так, основний та додатковий час матчу закінчилися з рівним рахунком:

Ліонель Мессі (Аргентина) на 23 хвилині (пен) та на 108 хвилині

Анхель Ді Марія (Аргентина) на 36 хвилині

Кіліан Мбаппе Лоттен (Франція) на 80 хвилині (пен), на 81 хвилині та на 118 хвилині (пен).

Результат післяматчевих пенальті: Аргентина – 4, Франція – 2.

Два голи Мессі допомогли “альбіселесте” взяти свій третій чемпіонат світу та перший відтоді, як Дієго Марадона привів команду до слави в 1986 році в Мексиці.

Водночас команда Франції прагнула стати першою командою, яка виграла поспіль титули чемпіона світу за 60 років (Бразилія, 1958, 1962).

Та попри поразку, хет-трик француза Кіліана Мбаппе забезпечив йому “Золоту бутсу”, яка присуджується найкращому бомбардиру турніру.

Своєю чергою, після тріумфу своєї команди у фіналі Чемпіонату світу легенда збірної Аргентини Ліонель Мессі був нагороджений “Золотим м’ячем” — що вручається найкращому гравцеві турніру. Мессі став єдиним гравцем в історії чемпіонатів світу, який двічі вигравав “Золотий м’яч”. Він також виграв його у 2014 році.