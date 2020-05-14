Про це повідомляє прес–служба київського футбольного клубу “Динамо“.

Уточнюється, що чемпіонат з футболу поновиться матчем між командами “Динамо“ (Київ) і “Шахтар“ (Донецьк), який відбудеться 30 травня.

Також повідомляється, що в цьому розіграші чемпіонату українським футбольним командам залишилося зіграти ще 9 турів.

Відзначається, що всі матчі відновленого чемпіонату будуть проходити без уболівальників.

При цьому про більш детальний розклад матчів чемпіонату планується повідомити пізніше.