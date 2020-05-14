Про це повідомляє пресслужба київського футбольного клубу Динамо.

Уточнюється, що чемпіонат з футболу поновиться матчем між командами Динамо (Київ) і Шахтар (Донецьк), який відбудеться 30 травня.

Також повідомляється, що в цьому розіграші чемпіонату українським футбольним командам залишилося зіграти ще 9 турів.

Відзначається, що всі матчі відновленого чемпіонату будуть проходити без уболівальників.

При цьому про більш детальний розклад матчів чемпіонату планується повідомити пізніше.

  • Чехія, Австрія і Португалія заявили про відновлення футбольного сезону після двомісячного карантину у зв’язку з коронавірусом.