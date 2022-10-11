Відповідне відео з’явилося на особистій сторінці Катерини Миронюк у TikTok.
@mir_ketiketi
Українка Катерина Миронюк з Маріуполя виборола найвищу нагороду Чемпіонату світу міжнародної федерації бодібілдінгу і фітнесу в дисципліні фіт-модель, що відбувся 1-3 жовтня у столиці Литви Вільнюсі.
Під час того, як звучав гімн України, переможниця ледве стримувала сльози.
“Пишаємось, що судді визнали №1 у світі у дисципліні фіт-модель українку, представницю міста-героя Маріуполя. Вітаємо всіх шанувальників виду спорту з тріумфом збірної України на Чемпіонаті світу з фіт-модель! Слава Україні!”, – зазначили у Національній федерації бодібілдингу України.
А також додали, що судді визнали українку номером один у ростовій категорії +172 см і в абсолютній категорії серед жінок, які представляли вісім країн: Естонію, Іспанію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Україну, Фінляндію. За підсумками виступу в чотирьох раундах Катерина отримала оцінку 11 балів.
- 29 серпня тенісистка Дар’я Снігур здобула найбільшу перемогу у своїй кар’єрі. У першому раунді Відкритого чемпіонату США 20-річна українка перемогла сьомий номер світового рейтингу, румунську спортсменку Сімону Галеп.
- Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула першість на змаганнях зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль. Вперше за 10 років Україна виборола медаль на дорослому чемпіонаті Європи в жіночих стрибках у висоту, до цього у 2012 році Олена Холоша здобула “бронзу”.
- Українець Андрій Проценко, який представляв Херсонську область, завоював першу медаль України зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2022. Спортсмен здобув “бронзу”.