Українка Катерина Миронюк, яка родом з тимчасово окупованого Маріуполя, на Чемпіонаті світу з фіт-модель-2022 у Литві виграла "золото" в абсолютній категорії. Під час виконання гімну України спортсменка не змогла стримати сліз.

Відповідне відео з’явилося на особистій сторінці Катерини Миронюк у TikTok.

Українка Катерина Миронюк з Маріуполя виборола найвищу нагороду Чемпіонату світу міжнародної федерації бодібілдінгу і фітнесу в дисципліні фіт-модель, що відбувся 1-3 жовтня у столиці Литви Вільнюсі.

Під час того, як звучав гімн України, переможниця ледве стримувала сльози.

“Пишаємось, що судді визнали №1 у світі у дисципліні фіт-модель українку, представницю міста-героя Маріуполя. Вітаємо всіх шанувальників виду спорту з тріумфом збірної України на Чемпіонаті світу з фіт-модель! Слава Україні!”, – зазначили у Національній федерації бодібілдингу України.

А також додали, що судді визнали українку номером один у ростовій категорії +172 см і в абсолютній категорії серед жінок, які представляли вісім країн: Естонію, Іспанію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Україну, Фінляндію. За підсумками виступу в чотирьох раундах Катерина отримала оцінку 11 балів.