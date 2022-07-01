З 11 по 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG тимчасово вимкне обидві нитки свого газопроводу для планового технічного обслуговування.

Про це повідомляє пресслужба Nord Stream AG.

Зокрема, задля “випробування механічних компонентів і систем автоматизації для забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи трубопроводу”.

Раніше в Німеччині допустили, що після цього постачання газу можуть і не відновити. Слід зауважити, під час свого виступу на німецькій промисловій конференції міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек щодо постачання природного газу до Європи через газогін “Північний потік-1” заявив, що рішення російського енергетичного гіганта “Газпрому” скоротити це постачання — політичне.