Про це повідомляє пресслужба Nord Stream AG.
Зокрема, задля “випробування механічних компонентів і систем автоматизації для забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи трубопроводу”.
Раніше в Німеччині допустили, що після цього постачання газу можуть і не відновити. Слід зауважити, під час свого виступу на німецькій промисловій конференції міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек щодо постачання природного газу до Європи через газогін “Північний потік-1” заявив, що рішення російського енергетичного гіганта “Газпрому” скоротити це постачання — політичне.
“Попри те, що запаси газу на даний момент ще можна закуповувати на ринку та зберігати, ситуація серйозна, і прийде зима”, – додав він.
- Нагадаємо, що у Німеччині виникла криза з постачанням газу, тому міністр економіки Роберт Габек оголосив другий рівень газової небезпеки – “тривогу”.
- Також голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що Росія може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.
- Водночас ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель не вважає невиправданим своє рішення дозволити будівництво “Північного потоку-2”.