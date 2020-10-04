Про це він розповів виступаючи з лекцією у Львівській політехніці.
За його словами, причина в тому, що кількість працездатного населення зменшується.
“Нація старіє. Є проблема з людським капіталом… Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення … Ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через 15 років. Це звичайна математика і економічна демографія “, – заявив він.
“Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку”, – резюмував Шмигаль.
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- В Україні з 1 вересня виріс розмір мінімальної заробітної плати і пенсій. Так, мінімальна зарплата зросла до 5 тисяч гривень на місяць. Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зріс з 1889,20 грн до 2000 грн.