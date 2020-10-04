Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.

Про це він розповів виступаючи з лекцією у Львівській політехніці.

За його словами, причина в тому, що кількість працездатного населення зменшується.

“Нація старіє. Є проблема з людським капіталом… Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення … Ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через 15 років. Це звичайна математика і економічна демографія “, – заявив він.

Він додав, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працівник повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів, що є практично неможливим.

У зв’язку із цим, за словами Шмигаля, в Україні необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему як доповнення до наявної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.

“Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку”, – резюмував Шмигаль.

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