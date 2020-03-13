Україна закриє на два тижні державний кордон для іноземних громадян в зв'язку зі спалахом в світі коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував на брифінгу очільник Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Кордон буде закрито на два тижні.

“Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закрито”, – наголосив Данілов.

“Через два тижні в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, ми на РНБО будемо приймати наступне рішення”, – додав він.

Данілов також закликав громадян України по можливості обмежити закордонні, туристичні поїздки.

Він запевнив, що українці, які перебувають зараз за кордоном, зможуть повернутися додому.

“Всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну”, – заявив секретар РНБО.

Данілов уточнив, що при поверненні з країн, де сьогодні “бушує коронавірус”, громадяни повинні будуть проходити “певні процедури обсервації”.

Очільник РНБО додав, що через тиждень всі пункти пропуску на кордоні України повинні бути забезпечені експрес-тестами для виявлення коронавірусу.

“Це буде стосуватися всіх пунктів пропуску, які залишаться в нашій країні (після закриття, – ред.)”, – розповів він.

Ситуацію з коронавірусом в Україні Данілов назвав “досить спокійною”.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.