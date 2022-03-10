Про це Христо Грозєв заявив в інтерв’ю Олесі Бацман.

За словами журналіста-розслідувача, прогнозувати точний період повноцінного закінчення війни дуже важко. Грозєв вважає, що скоріш за все попереду нас очікує період невизначеності, коли нікому не буде зрозуміло – завершилась війна чи ні.

“Важко сказати, коли буде кінець. Скоріш за все не буде такого, що ось сьогодні закінчилась війна. Боюсь, буде період коли ніхто не розумітиме, чи триває ще війна. Проте найголовніше, що більше не буде кровопролиття”, – наголосив Грозєв.

Журналіст додав, що до цього “періоду невизначеності” залишилось від 7 до 10 днів. Ці терміни Грозєв пояснює тим, що у країни-загарбника слабшають позиції. У Кремлі це чудово розуміють, тому для них буде вигідніше зупинити бойові дії на певному етапі.

Тобто, Росія не капітулює та не визнає, що провалила поставлені перед собою цілі щодо України.

Як пояснив Христо Грозєв, армія РФ погано оснащена і явно не дотягує до найсильнішої армії світу. А отримавши супротив українців російські генерали та полковники почали панікувати.

“Правда, ніхто не готовий озвучити президенту РФ Володимиру Путіну реальний перебіг подій. Всі бояться”, – додав журналіст.

Також, наголосив Грозєв, він на 90% впевнений, що днями Україна отримає зброю, яка дозволить самостійно розв’язати питання закритого неба. І саме після цього, зауважив Грозєв, Росії доведеться заморозити війну.