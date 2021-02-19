Про це повідомляє SkyNews і CBS News.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати і добувати собі їжу.

Кожні 10-15 хвилин, тварин підвозять в конференц-центр на курорті Південного Техаса. Деякі люди забирають черепах до себе додому.

“Вчора трейлери доставляли по 50, 80, 100 особин за один раз”, – розповів один з волонтерів.

Група охорони природи Sea Turtle Inc. повідомила, що станом на ранок середи, вже врятувала понад 4000 черепах.

За даними Служби охорони рибальства і дикої природи США, п’ять видів морських черепах, що мешкають в Техасі, знаходяться під загрозою зникнення.

Як зазначає CNN, морські черепахи – не єдині тварини, які страждають від суворого холоду. На цьому тижні кілька тварин – в основному примати – замерзли на смерть в заповіднику приматів в Сан-Антоніо.