Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах.

Про це повідомляє SkyNews і CBS News.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати і добувати собі їжу.

Кожні 10-15 хвилин, тварин підвозять в конференц-центр на курорті Південного Техаса. Деякі люди забирають черепах до себе додому.

KEEPING WARM: Thousands of cold-stunned sea turtles brought inside the South Padre Island Convention Centre after volunteers rescued more than 3,500 of them from freezing temperatures amid a record-breaking winter storm. https://t.co/3lxD0Gp01H pic.twitter.com/I7phpZ6UsZ — ABC News (@ABC) February 18, 2021

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog — Texas Game Warden (@TexasGameWarden) February 17, 2021

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ — Lara (@lara_hand) February 15, 2021

“Вчора трейлери доставляли по 50, 80, 100 особин за один раз”, – розповів один з волонтерів.

Група охорони природи Sea Turtle Inc. повідомила, що станом на ранок середи, вже врятувала понад 4000 черепах.

За даними Служби охорони рибальства і дикої природи США, п’ять видів морських черепах, що мешкають в Техасі, знаходяться під загрозою зникнення.

Як зазначає CNN, морські черепахи – не єдині тварини, які страждають від суворого холоду. На цьому тижні кілька тварин – в основному примати – замерзли на смерть в заповіднику приматів в Сан-Антоніо.