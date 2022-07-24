Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Активісти, зокрема представники груп Just Stop Oil та Insulate Britain, влаштували “сидячий протест” на Парламентській площі в Лондоні, вимагаючи від консервативного уряду припинити видачу нових ліцензій на видобуток нафти та газу, обкласти податком великі компанії, що вносять відчутний внесок у зміну клімату та допомогти людям у встановленні більш енергоефективного опалення в будинках.
У вівторок британська метеорологічна служба зафіксувала в Англії 40,3 градуса за Цельсієм — найвищу температуру за всю історію спостережень у країні, яка була не готова до такої екстремальної спеки. Літо у Великій Британії зазвичай досить помірне, і лише деякі житлові будинки, школи та невеликі підприємства обладнані кондиціонерами.
Спека порушила роботу залізничного транспорту, високі температури пошкодили покриття злітно-посадкових смуг аеропортів, а 15 пожежних служб по всій країні задіяли у придушенні вогнищ великих спалахів. Як заявила лондонська пожежна бригада, минулий вівторок став для пожежників найнапруженішим днем з часів Другої світової війни.
У Глазго кліматичні активісти влаштували акцію протесту, вимагаючи ухвалення термінових дій у боротьбі зі зміною клімату. Учасники акції лягли на землю в одному з найжвавіших торгових районів міста, накрившись білими простирадлами, на яких фігурували написи, що вказували на “причини смерті”: тепловий стрес, голод і недостача води.
Низка кліматичних активістів попередила, що восени вони проведуть ще більш численні демонстрації.
- Нагадаємо, 19 липня у Великій Британії зафіксований найспекотніший день за всю історію: температура перевищила 40C. Спека, що охопила Європу, змусила залізничні колії прогинатися та спричинила хвилю пожеж у Лондоні.
- Протягом 20 липня служби екстреної допомоги борються з лісовими пожежами на півдні Європи. Водночас у британській столиці лунали попередження щодо необхідності активізації боротьби зі зміною клімату.
- За даними ЗМІ, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість оголосити національну кліматичну надзвичайну ситуацію цього тижня.
- Торік океани світу акумулювали максимальну кількість тепла з початку інструментальних досліджень. Тобто протягом останніх 60 років. Учені стверджують, що нагрівання океану є наслідком діяльності людини.
- “М’якіші” зими, які стали нормою останніми роками на Землі, можуть бути не менш руйнівними для людини та природи, ніж палюче сонце улітку. Вплив аномально теплих зим на природу варіюється від руйнівного впливу на сільське господарство до підвищення ризиків виникнення стихійних лих та небезпечних погодних явищ.