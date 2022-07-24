23 липня на вулицях Лондона та шотландського міста Глазго мітингувальники вимагали від політиків прискорення дій проти зміни клімату. Приводом для виступів стали рекордно високі температури, зафіксовані у Великій Британії цього тижня.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Активісти, зокрема представники груп Just Stop Oil та Insulate Britain, влаштували “сидячий протест” на Парламентській площі в Лондоні, вимагаючи від консервативного уряду припинити видачу нових ліцензій на видобуток нафти та газу, обкласти податком великі компанії, що вносять відчутний внесок у зміну клімату та допомогти людям у встановленні більш енергоефективного опалення в будинках.

У вівторок британська метеорологічна служба зафіксувала в Англії 40,3 градуса за Цельсієм — найвищу температуру за всю історію спостережень у країні, яка була не готова до такої екстремальної спеки. Літо у Великій Британії зазвичай досить помірне, і лише деякі житлові будинки, школи та невеликі підприємства обладнані кондиціонерами.

Спека порушила роботу залізничного транспорту, високі температури пошкодили покриття злітно-посадкових смуг аеропортів, а 15 пожежних служб по всій країні задіяли у придушенні вогнищ великих спалахів. Як заявила лондонська пожежна бригада, минулий вівторок став для пожежників найнапруженішим днем ​​з часів Другої світової війни.

У Глазго кліматичні активісти влаштували акцію протесту, вимагаючи ухвалення термінових дій у боротьбі зі зміною клімату. Учасники акції лягли на землю в одному з найжвавіших торгових районів міста, накрившись білими простирадлами, на яких фігурували написи, що вказували на “причини смерті”: тепловий стрес, голод і недостача води.

Низка кліматичних активістів попередила, що восени вони проведуть ще більш численні демонстрації.