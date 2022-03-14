Про це повідомляє мер Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.
Авіаційні удари здійснили вночі. Окупанти влучили по житлових будинках.
“Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли. За мною палають будинки. На жаль, поки що немає захисту від авіаударів, цього захисту немає у всієї країни”, — додав мер Охтирки.
Павло Кузьменко закликав надати захист повітряному простору над Україною. Він заявив, що льотчики мають понести покарання та зрозуміти, що вбивають мирне населення за злочинним наказом.
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