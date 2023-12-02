Улистопаді Державна митна служба за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану, повідомив голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев. Головною причиною падіння митних платежів він вважає блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

За його словами, зважаючи на перевиконання плану в жовтні, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону.

«Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування», – зазначив нардеп.