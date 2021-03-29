У неділю в Суецький канал вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз розміром з хмарочос Ever Given, який вже тиждень перекриває критично важливий водний шлях. Зараз через заблокований канал простоюють понад 320 суден.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

MV Ever Given, японське судно під прапором Панами, яке перевозить вантажі між Азією і Європою, застрягло у вівторок на односмуговому ділянці каналу. З тих пір рух по каналу було зупинено, що ще більше порушило глобальну судноплавну мережу, вже постраждала від пандемії коронавируса. Варто відзначити, що один день простою в каналі обходиться світовій економіці в 9 мільярдів доларів.

28 березня в Суецький канал прибув спеціалізований буксир під голландським прапором Alp Guard. Ще один буксир під італійським прапором Carlo Magno також також прибув в Червоне море недалеко від міста Суец.

Два нових буксира, разом з як мінімум 10 іншими вже знаходяться там, будуть використовуватися для того, щоб розгорнути 400-метрове судно Ever Given. При цьому земснаряди продовжують відкачувати пісок з-під судна і бруд, налиплу на його лівий борт.

У неділю екскаватори розширили східний берег Суецького каналу, сподіваючись звільнити носову частину Ever Given, яка врізалася в насипь.Кроме того, очікується прибуття додаткового обладнання для поглиблення морського дна каналу.

Для зняття контейнерів з судна буде потрібно кран та інше обладнання, яке ще не прибуло.

У суботу глава управління Суецького каналу сказав журналістам, що сильні вітри були “не єдиною причиною” того, що Ever Given сіло на мілину.

Генерал-лейтенант Усама Рабей сказав, що розслідування триває, але не виключив людську або технічну помилку.

Рабей сподівається, що днопоглиблювальні роботи можуть звільнити судно, не вдаючись до розвантаження контейнерів.

Ever Given заклинило приблизно в 6 кілометрах на північ від входу в канал Червоного моря, недалеко від міста Суец.

Тривале блокування найважливішого водного шляху викличе затримки в глобальній транспортної ланцюжку. За офіційними даними, в минулому році через канал пройшло близько 19 тисяч суден. Близько 10% світової торгівлі проходить через канал. Закриття може вплинути на поставки нафти і газу в Європу з Близького Сходу. Сирія вже почала нормувати розподіл палива через побоювання з приводу затримок з поставками.

Станом на початок неділі понад 320 суден очікували переходу через Суец до Середземного або Червоного моря. По крайней мере, 10 з цих судів перевозили худобу, що викликає стурбованість з приводу життя тварин.