Українській розвідці стало відомо, що російські окупанти починають мобілізувати боржників та "аліментників" до лав своїх збройних сил. В обмін на підписання контракту боржникам пропонують звільнення від фінансових зобов'язань.

Про це повідомляє прес-служба Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.

Через тотальний брак резервів ворог вдається до нових форм “прихованої мобілізації”, повідомляють у ГУР МО. Резервісти російської армії не бажають повертатися до лав збройних сил РФ, а охочих підписувати контракти на проходження військової служби немає. Через це прокуратура країни-окупанта шукає людей, які мають заборгованості у сплаті аліментів або кредитів.

У ГУР МО зауважують, що кількість людей, які не мають змоги сплачувати кредити, аліменти та інші виплати, буде постійно збільшуватись через санкції, які було накладено на РФ. Боржникам пропонують звільнити їх від усіх фінансових зобов’язань в обмін на підписання контракту з російською армією. За даними українських розвідників, подібні пропозиції поширюються на території республіки Татарстан, у П’ятигорську, Ростові-на-Дону та на Північному Кавказі. Також ворог намагається залучити до війни ув’язнених, яким в обмін на участь в бойових діях проти України пропонують амністію.