Про це повідомили у Міненерго.
Зазначається, що завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, навіть попри похолодання, дефіцит потужності суттєво нижчий, ніж минулого вівторка.
У результаті кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42% нижча, ніж у вівторок 31.01.2023.
У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в Києві.
Водночас, складною залишається ситуація із електропостачанням Одеси та Одеського району через мережеві обмеження, зумовлені аварією на одній із підстанцій системи передачі.
Станом на ранок частка знеструмлених споживачів міста і району становить близько 58% від їх загальної кількості. Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури і черговість подання напруги на інших споживачів відповідно до складеного графіку. Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації і відновлення електропостачання.
- Споживання електроенергії в Україні поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.