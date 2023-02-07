Станом на 7 лютого дефіцит потужності електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби. Найбільша частка відключень електропостачання у Львівській та Одеській областях та у Києві.

Про це повідомили у Міненерго.

Зазначається, що завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, навіть попри похолодання, дефіцит потужності суттєво нижчий, ніж минулого вівторка.

У результаті кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42% нижча, ніж у вівторок 31.01.2023.

У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в Києві.

Водночас, складною залишається ситуація із електропостачанням Одеси та Одеського району через мережеві обмеження, зумовлені аварією на одній із підстанцій системи передачі.

Станом на ранок частка знеструмлених споживачів міста і району становить близько 58% від їх загальної кількості. Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури і черговість подання напруги на інших споживачів відповідно до складеного графіку. Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації і відновлення електропостачання.