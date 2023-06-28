Увечері 27 червня, через дефіцит потужності в енергосистемі, Україні довелось брати аварійну допомогу в енергосистемах Румунії і Польщі.

Джерело: НЕК “Укренерго”

27 червня, з 19:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт·год.

Імпорт та експорт у ці години був відсутній. Дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків. Сьогодні зранку енергоблок вже в роботі і поступово збільшує навантаження.

В “Укренерго” нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосистеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Станом на ранок 28 червня виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. Триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях і деяких атомних енергоблоках. Тож електростанції мають обмежені можливості для компенсації непередбачуваного виключення деяких енергоблоків з роботи, особливо у вечірні години, коли споживання зростає.

Також “Укренерго” відновило частину обладнання на одній з підстанцій у південному регіоні, яка тричі зазнавала пошкоджень внаслідок масованих ракетних атак росіян. Активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб’єктах. Також проводяться планові ремонти обладнання.

Внаслідок пошкоджень, завданих масованими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, обладнання можуть мати приховані пошкодження, які згодом можуть переростати в серйозні пошкодження і вимагатимуть додаткового часу для відновлювальних робіт. Тому існує ризик тимчасових відмов у роботі обладнання.

Внаслідок обстрілів росіянами у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській областях є пошкодження у мережах обленерго. Ремонтні роботи проводяться за умови безпекової ситуації.

В “Укренерго” додали, що під час підвищення температури повітря, починають частіше використовувати кондиціонери та іншу охолоджувальну техніку, що призводить до збільшення навантаження на енергосистему, яка ще відновлюється після завданих росіянами пошкоджень.

Щоб допомогти енергетикам швидше відновити енергетичну інфраструктуру, просимо зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 19:00 до 22:00 і, за можливості, переносити використання потужної техніки на день або ніч, користуватися потужними приладами почергово.