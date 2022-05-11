Припинено транзит газу через газовимірювальну станцію «Сохранівка». Транспортування газу унеможливлює окупація територій, на яких знаходиться станція.

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

Форс-мажорні обставини, які пов’язані з тимчасовою російською окупацією, не дозволяють подальше транспортування блакитного палива через газовимірювальну станцію “Сохранівка” та прикордонну компресорну станцію “Новопсокв” (перша з компресорних станцій на Луганщині).

У повідомленні йдеться про те, що вищезазначені об’єкти ГТС знаходяться на окупованих територіях, тому оператор не може їх контролювати.

Наголошується, що окупанти втручаються у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС та здійснюють несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку. Це ставить під загрозу безпеку всієї газотранспортної системи України.

У зв’язку з цим з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у “Сохранівці” припинено.