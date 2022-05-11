Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.
Форс-мажорні обставини, які пов’язані з тимчасовою російською окупацією, не дозволяють подальше транспортування блакитного палива через газовимірювальну станцію “Сохранівка” та прикордонну компресорну станцію “Новопсокв” (перша з компресорних станцій на Луганщині).
У повідомленні йдеться про те, що вищезазначені об’єкти ГТС знаходяться на окупованих територіях, тому оператор не може їх контролювати.
Наголошується, що окупанти втручаються у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС та здійснюють несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку. Це ставить під загрозу безпеку всієї газотранспортної системи України.
У зв’язку з цим з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у “Сохранівці” припинено.
- Нагадаємо, раніше “Газпром” стверджував, що сплата за газ рублями не порушує санкцій.
- Водночас Фінляндія готується припинити споживання російського газу у травні.