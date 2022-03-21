Після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку "Дія" з'явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба “Дії”.

Станом на 21 березня, через додаток “Дія” на потреби армії українці зібрали понад 165 мільйонів гривень.

Загалом до акції долучилися 178 тисяч громадян України.

В середньому кожен з них пожертвував по 927 гривень.

У пресслужбі “Дії” додали, що всі зібрані кошти буде спрямовано до фонду “Повернись живим”.

Аби допомогти армії через додаток необхідно вибрати відповідну опцію у ньому, ввести суму грошей, яку ви готові передати на благодійність, та сплатити її банківською карткою.