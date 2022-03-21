Про це повідомляє пресслужба “Дії”.
Станом на 21 березня, через додаток “Дія” на потреби армії українці зібрали понад 165 мільйонів гривень.
Загалом до акції долучилися 178 тисяч громадян України.
В середньому кожен з них пожертвував по 927 гривень.
У пресслужбі “Дії” додали, що всі зібрані кошти буде спрямовано до фонду “Повернись живим”.
Аби допомогти армії через додаток необхідно вибрати відповідну опцію у ньому, ввести суму грошей, яку ви готові передати на благодійність, та сплатити її банківською карткою.
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