Про це повідомляє пресслужба “Дії”.

Станом на 21 березня, через додаток “Дія” на потреби армії українці зібрали понад 165 мільйонів гривень.

Загалом до акції долучилися 178 тисяч громадян України.

В середньому кожен з них пожертвував по 927 гривень.

У пресслужбі “Дії” додали, що всі зібрані кошти буде спрямовано до фонду “Повернись живим”.

Аби допомогти армії через додаток необхідно вибрати відповідну опцію у ньому, ввести суму грошей, яку ви готові передати на благодійність, та сплатити її банківською карткою.

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