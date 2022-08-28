Вчора через порти Дунаю пройшло 11 суден, які перевозили 45 тисяч тонн зерна. З початку російського вторгнення це рекордний показник.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Судна виходили з дунайських портів “Ізмаїл”, “Рені”, та “Усть-Дунайськ”. Вони рухалися через гирло Бистре та румунський канал Суліна. У першому випадку пройшли сім суден до Чорного моря, а через румунський канал Суліна — 4.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що з березня вже перевезено понад 4 млн тонн зерна через порти. На сьогодні це найбільший показник на відміну від інших видів транспорту.

Через Дунай продовжують удосконалювати експортну логістику. Для безперешкодного сполучення між портами залізничними шляхами створюються умови. Зокрема цьому сприяє забезпечення прямого залізничного сполучення.

Дунайські порти можуть збільшити потужність до 25 мільйонів тонн вантажів на рік. Таке відбудеться за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів. Вже стартував спільний проєкт Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії.